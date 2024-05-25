El Flujo Transfronterizo de los Daños Medioambientales

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Flujo y Crímenes Ambientales Transnacionales

El Flujo Transfronterizo de los Daños Medioambientales

Las dimensiones transnacionales de los delitos contra el medio ambiente están determinadas por tres mecanismos interrelacionados:

los flujos transfronterizos de sustancias tóxicas,

los flujos transfronterizos de decisiones económicas, y

las proyecciones transfronterizas de poder, especialmente la guerra.

Flujos transfronterizos de sustancias tóxicas

El flujo transfronteri…