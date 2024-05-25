Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility, GEF por sus siglas en inglés) fue establecido en 1991 con el propósito de proveer donaciones y asistencia en proyectos que aporten a la protección de “beneficios ambientales globales”.

En la actualidad, 182 países son miembros del FMAM de los cuales 39 son países donantes, financiando proyectos en una de las cinco ventanas del fondo: biodiversidad, aguas internacionales, degradación de tierra, ozono, y contaminantes orgánicos persistentes. Es una institución internacional encargada de abastecer y canalizar r…