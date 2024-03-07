Fondos de Inversión

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto. Instituciones dedicadas a reclutar dinero en forma de participaciones o acciones para invertirlo en bolsa de acuerdo con unos porcentajes de diversificación del riesgo que se consideren aceptables.

