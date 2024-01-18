Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
Nunca te pierdas una historia sobre derecho bancario y financiero, de esta revista de derecho empresarial:
Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto.
Visualización Jerárquica de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Unión Europea > Finanzas de la Unión Europea > Financiación de la UE > Instrumento financiero de la UE > Fondo (UE)
Unión Europea > Finanzas de la Unión Europea > Financiación > Políticas europeas > Política de Cohesión Europea > Fondos
A continuación se examinará el significad…