Fondos Soberanos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. La inversión internacional implica mucho más que el flujo de dinero y bienes; a menudo están en juego cuestiones políticas considerables. El comercio puede afectar a la seguridad nacional y puede avivar el orgullo nacional. Por ejemplo, a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, los inversores japoneses pasaron de pujar por los pagarés del Tesoro estadounidense a comprar empresas y propiedades emblemáticas de Estados Unidos, como el estudio cinematográfico MCA y el campo de golf de Pebble …