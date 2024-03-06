Los Fondos Soberanos de Inversión

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho bancario y financiero, de esta revista de derecho empresarial:

Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto.

Algunos Factores en la Regulación de los Fondos Soberanos en Estados Unidos

Frente a la importante lista de riesgos y cuestiones que rodean a las inversiones de los fondos soberanos (véase más detalles sobre ello), en otro lugar se trata de abordar si las estructuras reguladoras de Estados Unidos son lo suficientemente sólidas para gestionar dichos riesgos (véase asimismo).

Compartir

Basado en la experiencia de…