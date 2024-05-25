Fracaso en la Justicia Ambiental

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre el fracaso de la justicia ambiental. En inglés: Environmental justice failure. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Fracaso en la Justicia Ambiental en Asia Oriental

Si los negocios ecológicos son el área de la política medioambiental en la que los países de Asia Oriental han avanzado más y la contaminación es un área en la que los resultados han sido desiguales, la justicia medioambiental es donde vemos que los países de Asia Oriental luchan más. El modelo de Estado desarrollista dio prioridad a las colaboraciones entre el gobierno y las empres…