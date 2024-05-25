Fragmentación del Hábitat

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. La fragmentación del hábitat se define como el proceso durante el cual una gran extensión de hábitat se transforma en una serie de zonas o espacios más pequeños de menor superficie total aislados entre sí por una matriz de hábitats diferente a la original.

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Pérdida y fragmentación del hábitat terrestre

El tema del calentamiento global ha recibido una enorme atención por parte de los medios de comunicación y los gobiernos de todo el mundo.

En 2007 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el …