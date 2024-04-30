FSB

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

FSB corresponde a las siglas Financial Stability Board; este organismo, con sede en Basilea, tiene el objetivo de coordinar a nivel internacional las diferentes autoridades financieras nacionales y promover la implementación de políticas financieras de regulación y supervisión