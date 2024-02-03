Fuentes de Derecho Comunitario

Fuentes de Derecho Comunitario (en Arbitraje)

Concepto de fuentes de derecho comunitario en relación a este ámbito: El Derecho Comunitario es aquel sistema legal que nace en un proceso de integración económica regional. El caso paradigmático es el Derecho Comunitario Europeo, pero también está consolidado un Derecho Comunitario del MERCOSUR. Aunque estas normas son de carácter supranacional, no constituyen normas de Derecho Internacional Público en el sentido convenci…