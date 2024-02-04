Fuentes de Derecho Doméstico

En el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema.

Fuentes de Derecho Doméstico (en Arbitraje)

Concepto de fuentes de derecho doméstico en relación a este ámbito: las leyes de los Estados son fuente genuina de procedimientos arbitrales, que pueden seguir un criterio monista o dualista, según el tratamiento que den al arbitraje nacional y al internacional.

En este escenario cobra especial importancia la Ley Modelo UNCITRAL, la que si bien no es una fuente en sentido estricto, sí es una fuente de inspiración legislativa.

E…