Fuentes de Energía
Fuentes de Energía
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: Consulte asimismo, como una subcategoría, las Fuentes Alternativas de Energía, incluyendo la energía renovable. Las fuentes de energía son sustancias o procesos que tienen una concentración de energía lo suficientemente alta como para que puedan transferirse fácilmente de un estado energético superior a otro inferior bajo control humano, de modo que la diferencia pueda utilizarse para fines humanos. A excepción de la energía de las mareas, que se deriva de la mecánica del sistema solar, del combustible nuclear y de la energía geotérmica, que también se deriva de la desintegración d…