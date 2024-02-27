Fuentes de la Lex Mercatoria

Este artículo es un complemento de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.

Deja un comentario

Nunca te pierdas una historia sobre comercio internacional, de esta revista de derecho empresarial:

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Fuentes de la Nueva Lex Mercatoria

"Si el Derecho común de los comerciantes de la Edad Media se basaba fundamentalmente “en la práctica y usos universalmente aceptados por los participantes en el comercio interna…