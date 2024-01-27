Fuentes del Arbitraje Internacional

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto.

Fuentes del Arbitraje Internacional (en Arbitraje)

Concepto de fuentes del arbitraje internacional en relación a este ámbito: la regulación del arbitraje internacional se encuentra tanto en los ordenamientos internos como en la regulación internacional, especialmente contenida en convenios internacionales que favorecen la aplicación de una normativa uniforme, con validez en todos los países que se han adherido a ellos. Destacan en este sentido: - El Convenio Euro…