Fuentes del Derecho Arbitral

Este artículo examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto.

Fuentes del Derecho Arbitral (en Arbitraje)

Concepto de fuentes del derecho arbitral en relación a este ámbito: En líneas generales, se consideran fuentes del Derecho a las distintas formas de creación de normas jurídicas. Desde esta perspectiva general, las fuentes de una disciplina jurídica pueden estar tanto en los tratados internacionales como en leyes internas —escritas o consuetudinarias—, dependiendo del ordenamiento de que se trate. El arbitraje, o el Derecho Ar…