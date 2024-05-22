Fuentes del Derecho Tributario

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Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Las fuentes primarias son documentos emitidos por la administración pública (llamada "gobierno" en los países anglosajones). Las fuentes secundarias son preparadas por proveedores que prestan servicios de investigación fiscal, analistas legales, académicos y profesionales de los impuestos.