Funciones del Acta de Misión

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Funciones del Acta de Misión (en Arbitraje)

Concepto de funciones del acta de misión en relación a este ámbito: A pesar de que el acta de misión ya no tenga el mismo objetivo que tuvo cuando se constituyó su figura en 1923, lo cierto es que se sigue empleando por las diversas ventajas que ofrece su utilización.

la más importante, sin duda, es plasmar en un acuerdo entre las partes todos aquellos extremos que sean importantes para el procedimiento arbitral, como la ley ap…