Futuro de las Ferias Digitales o Virtuales

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Futuro de las Conferencias Digitales y la Pandemia

Al igual que su gente y sus gobiernos, las empresas de exposiciones, ferias y grandes conferencias están divididas entre la planificac…