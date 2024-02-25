Garantía de Fiel Cumplimiento

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Fianza emitida por orden y cuenta del adjudicatario de un contrato para garantizar que cumplirá con los términos del mismo. En muchos casos, los bancos son las instituciones que emiten las garantías de fiel cumplimiento por cuenta de sus clientes. .

