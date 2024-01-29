CONSUMGarantías en la Venta de Bienes de ConsumoRecursos Bibliografía en Español ALBIEZ DOHRMANN, K. J., “Un nuevo Derecho de obligaciones. La Reforma 2002 del BGB”, ADC, 2002, III, pp. 1133 y ss. AVILÉS GARCÍA, J., “Las garantías en la venta de bienes y el principio de conformidad del contrRobertoene 29, 2024∙ De pagoCompartirPhoto by Joshua Rawson-Harris on UnsplashContinúa leyendo este Post gratis, cortesía de Salvador Lorca 📚.Reclamar mi post gratisO compra una suscripción de pago.AnteriorSiguiente