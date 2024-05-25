La Geopolítica Medioambiental

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la geopolítica ambiental (medioambiental). Puede ser de interés también lo siguiente:

Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

La Geopolítica Ambiental

La geopolítica crítica pretende descodificar las narrativas sobre las geografías del riesgo, las amenazas y el poder, por lo que una geopolítica crítica del medio ambiente busca descodificar las narrativas sobre cómo las características medioambientales suponen riesgos para la sociedad y cómo los recursos medioambientales dan poder…