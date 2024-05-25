Gestión de la Cadena de Suministro Ambiental
Gestión de la Cadena de Suministro Ambiental
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: véase asimismo la información relativa a la Planificación y Programación de la Producción, a la estrategia de Mejora Continua, a la administración empresarial japonesa, a Poka-Yoke y a la Producción Ajustada o Producción "Lean".
Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.
Gestión de la Cadena de Suministro Ambiental
Las empresas que llevan a cabo la gestión de la cadena de suministro ambiental (ESCM, por sus siglas en inglés) utilizan su influencia como procuradores para obligar a sus proveedores a incorporar métodos más res…