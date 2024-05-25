Gestión de la Cadena de Suministro Ambiental

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: véase asimismo la información relativa a la Planificación y Programación de la Producción, a la estrategia de Mejora Continua, a la administración empresarial japonesa, a Poka-Yoke y a la Producción Ajustada o Producción "Lean".

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

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