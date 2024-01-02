Gestión de Recursos Humanos

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Véase la información sobre la planificación (véase más en la plataforma (de Lawi) general) de los RRHH (en el marco de la planificación (véase más en la plataforma (de Lawi) general) empresarial) y acerca de la Economía de los Recursos Humanos.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo…