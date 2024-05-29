Gestión de Riesgos Financieros

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. La gestión de riesgos es un término que impregna varias áreas diferentes de interés humano.

En el último nivel de gestión de riesgos, los líderes políticos y los funcionarios gubernamentales deben evaluar el riesgo de desastres naturales, ataques terroristas y guerras nucleares, eventos que amenazan la existencia humana. Para los funcionarios de salud pública y los administradores de hospitales, la gestión de riesgos conlleva la reducción de la mortalidad por enfermedades e infecciones. Para los ingeni…