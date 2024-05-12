Gestión y Administración del Personal Público (Servidores y Empleados Públicos)

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Nombramiento y Relevo de los Jueces Federales, Funcionarios Federales y Militares; Derecho de Gracia en Alemania

Nombramiento y Relevo de estos Funcionarios Públicos en el Artículo 60 de la Constitución de Alemania

Este artículo trata sobre Nombramiento y relevo de los jueces federales, funcionarios federales y militares; derecho de gracia, y está ubicado en la Parte V, sobre el Presidente Federal, de la Constitución alemana vigente. El artículo dispone lo siguiente: 1. El Presidente Federal nombrará y relevará a los jueces federales y a los funcionarios federales, así como a los oficiales y suboficiales, siempre que las leyes no dispongan otra cosa. 2. Ejercerá en nombre de la Federación el derecho de gracia en cada caso particular. 3. Podrá delegar estas …