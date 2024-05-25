Gestionar el Riesgo Climático en el Sistema Financiero

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Gestión del Riesgo Climático en el Sistema Financiero de los Estados Unidos

El cambio climático supone un gran riesgo para la estabilidad del sistema financiero de los Estados Unidos y para su capacidad de sostener la economía estadounidense. El cambio climático ya está afectando o se prevé que afecte a casi todas las facetas de la economía, incluidas la infraestructura, la agricultura, la propiedad residencial y comercial, así como la salud humana y la productivid…