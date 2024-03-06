Gestión Presupuestaria Provisional

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Gestión Presupuestaria Provisional en el Artículo 111 de la Constitución de Alemania

Este artículo trata sobre Gestión presupuestaria provisional, y está ubicado en la Parte X, sobre Hacienda, de la Constitución alemana vigente. El artículo dispone lo siguiente: 1.

Gracias por leer Derecho Empresarial, siéntete libre de compartirlo. Compartir

Cuando al término de un ejercicio el presupuesto para el siguiente año no hubiese sido fijado por ley, el Gobierno Federal estará facultado para efectuar hasta su entrada…