Gestión Presupuestaria Provisional
Gestión Presupuestaria Provisional en el Artículo 111 de la Constitución de Alemania
Este artículo trata sobre Gestión presupuestaria provisional, y está ubicado en la Parte X, sobre Hacienda, de la Constitución alemana vigente. El artículo dispone lo siguiente: 1.
Cuando al término de un ejercicio el presupuesto para el siguiente año no hubiese sido fijado por ley, el Gobierno Federal estará facultado para efectuar hasta su entrada…