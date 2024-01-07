Gestora de Fondos de Pensiones
Es la Sociedad Anónima encargada de la administración y gestión del Fondo de Pensiones, llevanza de la contabilidad y rendición de cuentas, emisión de los certificados de pertenencia al Plan de Pensiones y control de la Entidad Depositaria.