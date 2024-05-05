Globo

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Un préstamo globo o con globo es el que se repaga en pequeñas cuotas que son insuficientes para amortizarlo totalmente en el tiempo previsto, y que, por esa razón prevé como pago final un monto mucho más importante que el de las cuotas anteriores. .

Evolución del Transporte Aéreo