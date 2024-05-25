Glosario de Cambio Climático
Glosario de Cambio Climático
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Ofrece un glosario de Cambio Climático. Nota: véase también el Glosario de Economía Política Mundial. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.
Glosario de Cambio Climático
Medidas de adaptación/estrategias de adaptación: acciones diseñadas para reducir la magnitud o el riesgo de daños derivados del cambio climático global.
Los costes evitados: costes que pueden evitarse mediante la preservación o mejora del medio ambiente tecnologías energéticas "de apoyo": tecnologías como la solar y la eólica que pueden sustituir a las fuentes de energía actuales, especialmente a los combustibles fósiles.
"Business as usual": un escenario en el que no se esperan cambios significati…