Glosario de Derecho de la Salud Mental
Gloario de Derecho de la Salud Mental
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Ofrece un glosario del derecho de la salud mental, de ayuda para el análisis sobre el derecho de la salud mental. Puede interesar la consulta del "Glosario de Derecho de la Discapacidad". Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.
Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:
Glosario de Derecho de la Salud Mental
agresión: Cualquier acto que intencionadamente -o posiblemente de forma imprudente- haga temer a otra persona una violencia personal inmediata e ilegítima.
AWOL (en inglés): Ausente sin permiso
pacientes comunitarios: Aquellos que reciben tratamiento fuera del hospital u otros entornos institucionales. En el contexto de las órdenes de tratamien…