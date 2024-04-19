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Glosario de Términos de Edición Digital

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial y derecho de autor, en esta revista de derecho de empresa.

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Ofrece un amplio Glosario de Edición Digital, en el marco de la Industria Editorial en la Edad Digital, sin incluir mucho del impacto de la Inteligencia Artificial en la Industria Editorial, por estar cubierto ampliamente en otros textos de la presente plataforma digital.

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