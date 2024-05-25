Glosario de la Conservación de la Biodiversidad

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

PD o PD de Faith: es la medida de diversidad filogenética creada por Faith (1992). En concreto, es la suma de las longitudes de todas las ramas filogenéticas (desde la raíz hasta la punta) atravesadas por un conjunto de especies. En este libro, nos referimos a la DP o a la DP de Faith para indicar esta medida.

Diversidad filogenética: a lo largo de este libro utilizamos este término en un sentido muy amplio, independientemente de la medida, dispuesto a expresar las diferencias entre los organismos debidas a su historia evolutiva, y así recogidas por una filogen…