Glosario de Macroeconomía

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece un completo glosario de macroeconomía. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto. Nota: El economista británico John Maynard Keynes (1883-1946) introdujo el principio de la economía del lado de la demanda en la década de 1930, cuando la gravedad de la Gran Depresión puso en tela de juicio la visión clásica de que las fuerzas del mercado regulaban la oferta y la demanda. Keynes argumentó que, para resolver la crisis financiera mundial, los gobiernos debían tomar medidas para estimular la demanda (véase más detalles). Sus teorías dieron lugar a una escuela de pensamiento conocida como economía keynesiana.

