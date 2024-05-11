Glosario de Recursos Humanos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Nota: Puede interesar además el Glosario de Psicología Social. ausencia sin permiso (AWOL) Ausencia de un empleado del trabajo sin haber obtenido previamente un permiso. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en…