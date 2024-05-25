Gobernanza Ambiental

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la . Puede interesar examinar los "Principios de la Protección Internacional del Medio Ambiente" y también la "Formulación de la Política Ambiental". Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Gobernanza Ambiental Mundial

En marzo de 2022, los países reunidos en Nairobi acordaron empezar a negociar un nuevo tratado internacional para controlar el uso, la producción y los residuos de plástico. Y, en junio de 2022, responsables políticos internacionales y nacionales, científicos y activistas se reunieron en Estocolmo (Suecia) para celebrar los 50 años …