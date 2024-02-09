Gremios Medievales

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre gremios medievales. Véase sobre la "Historia del Derecho Continental", y acerca del comercio medieval. Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.

Gremios medievales en economía

En inglés: Medieval Guilds in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Gremios medievales en economía, y en relación a la economía medieval. Los gremios, muy importantes en el período que se estudia aquí, la Edad Media, eran asociaciones de propietarios y trabajadores de artesanía y comercio que establecía normas y representaba los intereses de sus miembros.

Introducción a: Gremios medievales en este contexto

Los gremios funcionaron en toda Europa durante la Edad Media, y en muchos lugares hasta principios de la era moderna. Los gre…