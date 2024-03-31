Grupo

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En las empresas de autofinanciamiento de préstamos para automóviles o inmuebles: número determinado de consumidores que realizan aportaciones mensuales con el propósito de adquirir un bien mediante financiamiento y pagarlo en un plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) convenido. Conjunto de consumidores cuyas aportaciones periódicas forman un fondo común a fin de obtener los bienes o servicios. .