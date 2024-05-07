Grupo Banco Mundial

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El Banco Mundial (en adelante ''el banco'') es una institución multilateral dedicada a la promoción, en todo el mundo, del desarrollo económico sostenible y la reducción de la pobreza. El banco se creó como Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en Bretton Woods, New Hampshire, en julio de 1944, y su Convenio Constitutivo entró en vigor en diciembre de 1945. Al mismo tiempo se creó el Fondo Monetario Internacional: juntos, el fondo y el banco se convirtieron en las "instituciones de Bretton Woods".

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