Grupos de Sociedades

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Escribe Fernando Zunzunegui: "Los grupos de sociedades constituyen la forma de organización elegida por las grandes empresas. Nunca te pierdas una historia sobre derecho bancario y financiero, de esta revista de derecho empresarial:

Se trata de una forma híbrida que combina la autonomía de las sociedades que componen el grupo con la unidad económica.

Compartir

Lo que caracteriza este nuevo tipo de empresa es la unidad económica en la diversidad.

.

De este modo las grandes corporaciones se adaptan a un mercado cada vez más com…