Guía de la Resolución Alternativa de Disputas
Guía de Referencia sobre Mecanismos de Resolución Alternativa de Disputas (ADR, por sus siglas en inglés)
Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. La resolución alternativa de disputas (ADR, por sus siglas en inglés) es un amplio sistema de metodologías que las partes pueden usar para resolver disputas sin recurrir a un litigio. Esta guía analiza los materiales y métodos que investigan las metodologías y prácticas de ADR. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:
¿Qué piensas sobre este tema? ¿Tienes alguna experiencia o eje…