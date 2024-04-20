Guía de Referencia sobre Mecanismos de Resolución Alternativa de Disputas (ADR, por sus siglas en inglés)

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. La resolución alternativa de disputas (ADR, por sus siglas en inglés) es un amplio sistema de metodologías que las partes pueden usar para resolver disputas sin recurrir a un litigio. Esta guía analiza los materiales y métodos que investigan las metodologías y prácticas de ADR. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

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