Guía de Referencia de los Procesos de Resolución Alternativa de Disputas (ADR, por sus siglas en inglés)

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. La resolución alternativa de disputas, o ADR, es un término general que se usa para describir una variedad de métodos para resolver disputas fuera de los métodos tradicionales, como los litigios. A veces, la "A" en ADR se define como "apropiada" en lugar de "alternativa" como una forma de indicar que la ADR se relaciona con encontrar la forma más adecuada para resolver disputas. A veces no se usa "A" y simplemente se usa la frase "resol…