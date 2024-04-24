Guía de los Procesos de Resolución Alternativa de Disputas
Guía de Referencia de los Procesos de Resolución Alternativa de Disputas (ADR, por sus siglas en inglés)
Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. La resolución alternativa de disputas, o ADR, es un término general que se usa para describir una variedad de métodos para resolver disputas fuera de los métodos tradicionales, como los litigios. A veces, la "A" en ADR se define como "apropiada" en lugar de "alternativa" como una forma de indicar que la ADR se relaciona con encontrar la forma más adecuada para resolver disputas. A veces no se usa "A" y simplemente se usa la frase "resol…