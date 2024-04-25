Guía de los Términos empleados en la Resolución Alternativa de Disputas
Guía de Referencia de los Términos empleados en la Resolución Alternativa de Disputas (ADR, por sus siglas en inglés)
Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:
Definiciones
Adjudicación [Adjudication]
En general, la resolución de disputas a través de la apelación a un tercero neutral otorgado (por ley o acuerdo) con autoridad para obligar a los disputantes a los términos de un laudo. Los procesos adjudicativos comunes son juicio y arbitraje.
En el Reino Unido, "Adjudicación" se refiere …