Guía de Referencia de los Términos empleados en la Resolución Alternativa de Disputas (ADR, por sus siglas en inglés)

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Definiciones

Adjudicación [Adjudication]

En general, la resolución de disputas a través de la apelación a un tercero neutral otorgado (por ley o acuerdo) con autoridad para obligar a los disputantes a los términos de un laudo. Los procesos adjudicativos comunes son juicio y arbitraje.

En el Reino Unido, "Adjudicación" se refiere …