Guía de Referencia de Metodologías sobre Mecanismos de Resolución Alternativa de Disputas (ADR, por sus siglas en inglés)

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. La resolución alternativa de disputas (ADR) se puede definir como un amplio sistema de metodologías que las partes pueden usar para resolver sus disputas legales y cuasi legales sin recurrir a un litigio. Esta sección de la guía presenta brevemente las siguientes metodologías de ADR, con una lista de libros y materiales de investigación electrónicos para cada uno: Arbitraje Tribunal ADR Evaluación Neutral Temprana (ENE)…