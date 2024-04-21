Guía de Metodologías en la Resolución Alternativa de Disputas
Guía de Referencia de Metodologías sobre Mecanismos de Resolución Alternativa de Disputas (ADR, por sus siglas en inglés)
Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. La resolución alternativa de disputas (ADR) se puede definir como un amplio sistema de metodologías que las partes pueden usar para resolver sus disputas legales y cuasi legales sin recurrir a un litigio. Esta sección de la guía presenta brevemente las siguientes metodologías de ADR, con una lista de libros y materiales de investigación electrónicos para cada uno: Arbitraje Tribunal ADR Evaluación Neutral Temprana (ENE)…