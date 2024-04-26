Guía de Preguntas Frecuentes y Respuestas sobre la Resolución Alternativa de Disputas (ADR, por sus siglas en inglés)

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. USO DE ADR PARA RESOLVER DISPUTAS ¿Cuándo está lista una disputa para un proceso mediativo no vinculante? Cuando hay suficiente información disponible para evaluar su valor. el descubrimiento no necesita ser completo el descubrimiento limitado y enfocado puede proceder por acuerdo, sin la divulgación completa del descubrimiento completo si el proceso falla Antes de ingresar a cualquier tipo de proceso mediativo, debe haber …