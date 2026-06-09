¿Prestaste dinero a tu propia empresa en el extranjero? Cuidado: el fisco podría no creerlo.

Cuando eres accionista de una sociedad en el exterior, es común inyectar capital mediante préstamos para financiar la operación. Sin embargo, lo que para ti es un simple movimiento financiero, para las autoridades fiscales es algo que quieren controlar (y, dependiendo del país de la empresa, una señal de alerta). Si no cuentas con la documentación adecuada, el fisco de tu país puede reclasificar ese préstamo como un dividendo oculto, una donación o un ingreso gravable, imponiéndote severas multas e impuestos imprevistos.

Demostrar la veracidad de un crédito transfronterizo requiere mucho más que un simple comprobante de transferencia bancaria. En este artículo, te explicamos exactamente qué documentos, contratos y registros contables necesitas reunir para demostrar la materialidad de la operación, justificar la tasa de interés y blindar tu patrimonio ante cualquier auditoría fiscal.

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El Principio de Realidad Económica

El primer error estratégico es creer que un contrato firmado es suficiente. Las autoridades fiscales modernas aplican el principio de “sustancia sobre la forma”. Esto significa que no basta con decir que es un préstamo; la operación debe comportarse económicamente como tal.

Para demostrar la realidad económica de la deuda frente al fisco, debes acreditar tres elementos clave:

Capacidad financiera: Probar que tú, como accionista, contabas con los fondos lícitos y disponibles antes de realizar la operación.

Intención de devolución: Demostrar que desde el primer día existió una obligación real de pago, pactando plazos de amortización claros y razonables.

Destino del capital: Evidenciar que la empresa extranjera efectivamente recibió el dinero y lo integró a su contabilidad como un pasivo, utilizándolo para sus fines comerciales.

Blindaje Documental: La Materialidad del Flujo de Efectivo

La materialidad se prueba con el rastro digital y físico del dinero. Un expediente de defensa fiscal sólido para una operación transfronteriza debe contener, como mínimo, el siguiente orden cronológico de pruebas:

Acta de Asamblea de Accionistas: Documento donde la sociedad extranjera aprueba formalmente la necesidad de financiamiento y acepta las condiciones del préstamo del socio.

Contrato de Préstamo con Interés: Redactado bajo las leyes del país de la empresa, detallando montos, plazos, tasas y garantías. Es altamente recomendable que cuente con fecha cierta (notariado o apostillado).

Soportes bancarios cruzados: Comprobante de salida de tu cuenta bancaria local y el estado de cuenta de la empresa extranjera reflejando la entrada exacta de los fondos. Evita a toda costa los movimientos en efectivo o a través de terceros.

Registro de Operaciones Internacionales: Si tu país de residencia exige reportar inversiones o préstamos en el exterior (como declaraciones informativas de bienes en el extranjero), el préstamo debe estar declarado formalmente.

El Reto de las Partes Vinculadas: Fijación de la Tasa de Mercado

Al ser accionista y acreedor a la vez, el fisco asume que existe un conflicto de interés. Por ello, la operación entra estrictamente bajo las reglas de Precios de Transferencia.

Para evitar que consideren el préstamo como una simulación, debes cumplir con lo siguiente:

Principio de Plena Competencia ( Arm’s Length ): La tasa de interés pactada debe ser similar a la que un banco independiente le cobraría a esa misma empresa. No puedes prestar a tasa cero (0%) ni a tasas excesivamente altas para desviar utilidades.

Estudio de Benchmarking Financiero: Es aconsejable documentar una comparativa con tasas de mercado vigentes al momento del préstamo (ej. tasas de referencia bancaria comercial del país de destino).

Evidencia de Retenciones Fiscales: Si la empresa te paga intereses, verifica si el país extranjero exige retener impuestos sobre esos intereses (withholding tax) y conserva los certificados fiscales internacionales correspondientes.

En la Práctica

Además, por supuesto, de contar con el documento de préstamo original, un aspecto importante aquí es la trazabilidad bancaria. Idealmente, el movimiento del dinero debe ser transparente e inequívoco de principio a fin. Y ello implica, además de guardar los extractos bancarios, que al emitir la transferencia bancaria internacional, el concepto indique una frase como “Préstamo Socio según contrato dd/mm/aaaa”.

Otra cuestión clave que prueba la realidad empresarial es la de la sección siguiente:

Soportes Contables Obligatorios

La contabilidad de la empresa extranjera debe tratar la operación como una deuda externa, no como fondos propios.

Balance de situación extranjero: Exige que el balance cerrado de la sociedad muestre el dinero recibido dentro del Pasivo Exigible (cuentas de acreedores o deudas con partes vinculadas) y nunca dentro del Patrimonio Neto.

Libro diario y mayor: Los asientos deben reflejar la entrada de efectivo contra la cuenta deudora específica asignada a tu nombre como socio prestatario.

Esta parte es clave cuando el país de destino no exige de forma generalizada la presentación de balances ante un registro público centralizado (ver el Caso Práctico).

Declaraciones Informativas en el país donde eres Residente

Hacienda cruzará los datos con las declaraciones informativas de bienes y transacciones que tenías obligación de presentar. Si fuera en España, por ejemplo:

Modelo 720: Si el préstamo te genera un derecho de crédito (o cuentas asociadas) en el extranjero cuyo valor conjunto supere los 50.000 €, tuviste que haberlo declarado en el Modelo 720 anual.

Declaración ETE (Banco de España): Si los cobros, pagos o transacciones con el exterior superaron en algún momento del año natural los un millón de euros, es obligatorio haber informado de ello de manera agregada al Banco de España.

El Retorno de Fondos

Una forma clave de probar que un dinero se prestó es demostrar que se está devolviendo conforme a lo pactado.

Guardar los justificantes bancarios periódicos de las devoluciones del capital o los pagos de los intereses pactados a tu cuenta española.

Declarar anualmente en tu declaración de renta (o el modelo de tu país para ello) los rendimientos del capital mobiliario generados por los intereses que te pague la empresa extranjera.

Caso Práctico: Si la Empresa Destino está en Panamá

El soporte contable adquiere una importancia crítica frente a la agencia tributaria de muchos países en este caso. Esto se debe a que Panamá no exige de forma generalizada la presentación de balances ante un registro público centralizado, lo que hace que Hacienda del país de residencia del socio mire estas operaciones con mayor recelo.

Para que los soportes contables panameños sean útiles y efectivos ante una inspección fiscal extranjera, no basta con generar un documento interno; deben estar estructurados, validados y contrastados formalmente.

Aquí tienes los soportes contables específicos que debes recopilar de la empresa panameña:

1. Estados Financieros Auditados (El soporte con mayor fuerza legal)

Un balance interno en Excel carece de valor probatorio para la Hacienda extranjera. Necesitas que la contabilidad esté validada externamente.

Dictamen de un contador (CPA) panameño: Debes solicitar que los Estados Financieros de la empresa (Balance General y Estado de Resultados) correspondientes a los años del préstamo estén auditados y firmados por un Contador Público Autorizado (CPA) con licencia en Panamá.

Ubicación en el Pasivo: El dictamen del auditor debe reflejar claramente el monto en el pasivo (habitualmente bajo la cuenta “Cuentas por Pagar a Accionistas”, “Préstamos de Partes Relacionadas” o “Pasivo de Largo Plazo”), demostrando que es una deuda exigible y no capital de la empresa.

2. Certificaciones y Registros Corporativos de Panamá

Debes demostrar que la estructura de la empresa reconoció formalmente la deuda en sus órganos de gobierno.

Acta de Junta Directiva (o de Accionistas): Una copia del Acta de la Junta Directiva de la sociedad panameña donde se aprueba explícitamente recibir el préstamo del socio, detallando el monto, las condiciones de tasa de interés y el plazo de devolución. Esta acta debe estar asentada debidamente en el Libro de Actas de la sociedad.

Certificación del Secretario de la Sociedad: Un documento firmado por el Secretario de la compañía que certifique que, según los libros oficiales de la empresa, el saldo pendiente contigo corresponde a un contrato de mutuo (préstamo) y no a una aportación a fondo perdido.

3. Registros Auxiliares y Trazabilidad de Caja en Panamá

La contabilidad debe reflejar el “camino” exacto que siguió el dinero dentro de Panamá.

Libro Mayor (General Ledger) de la cuenta del socio: El extracto contable de la cuenta específica de pasivo a tu nombre. Debe mostrar el asiento de crédito original (cuando entró el dinero del socio) y los asientos de débito correspondientes a cada pago de intereses o devolución de capital que te hayan hecho.

Comprobante de Ingreso (Vouchers) o Comprobantes de Diario de Ingreso: Los documentos contables internos que emitió el contador en Panamá al recibir tu transferencia bancaria, donde se especifique que el origen del fondo es un préstamo.

Nota: Cuando el préstamo proviene de socios o de terceros (personas o empresas que no son bancos), el uso del Comprobante de Ingreso y el Comprobante de Diario es todavía más crítico. Si se recibe una transferencia grande de un socio y solo hace el asiento contable sin los documentos de soporte correctos, la DGI asumirá por defecto que el dinero es una venta omitida (ingreso gravable) y cobrará el Impuesto sobre la Renta y el ITBMS correspondiente, además de multas. El registro en sus libros contables varía según la cuenta específica: Si es de un Socio: Se registra bajo el pasivo en la cuenta “Cuentas por Pagar a Socios” o “Préstamos de Accionistas”.

Si es de un Tercero (No socio / No banco): Se registra en el pasivo como “Documentos por Pagar - Terceros”.

4. Recibos de Pago y Retenciones de Impuestos en Panamá

La efectividad de la prueba aumenta exponencialmente si demuestras que la operación pagó o reportó impuestos en el país de destino.

Retención de Impuesto sobre la Renta (ISR) en Panamá: Aunque el préstamo sea internacional, los intereses pagados desde Panamá a un residente en el extranjero (tú) suelen estar sujetos a una retención en la fuente por parte de la empresa panameña. Si la empresa retuvo el impuesto correspondiente y lo pagó a la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá mediante los formularios oficiales, esos comprobantes fiscales de la DGI son son una prueba de que el préstamo existió.

Nota: Certificación presencial de “Historial de Declaraciones”. Puedes acudir físicamente a la sede principal de la DGI o a una oficina regional para solicitar una Certificación de Declaraciones Presentadas. Un funcionario revisará el sistema y emitirá una nota firmada por el Director de la DGI donde se hace constar de forma escrita qué formularios de renta tiene registrados la empresa, el período comprendido, y la fecha de presentación. Este trámite presencial suele requerir un memorial de solicitud firmado por el representante legal, copia de cédula y un timbre fiscal (B/. 8.00 aproximadamente).

Contabilización de depósito por parte de la empresa

Para registrar contablemente una operación de depósito en una cuenta europea por parte de la empresa panameña de forma clara y transparente, es fundamental que estos asientos queden perfectamente asentados en su Libro Diario y Libro Mayor.

Nota: Conciliación Bancaria Mensual: Guarda de forma estricta los estados de cuenta mensuales que emita el banco europeo a nombre de la empresa panameña. Cada mes, el saldo del libro mayor de la empresa debe coincidir al centavo con el saldo de ese extracto bancario en Europa.

Cuando los fondos que tú enviaste ingresan a la empresa, se reconoce simultáneamente el aumento del activo (el dinero recibido) y la obligación de pago con el socio (el pasivo). Habría que distinguir si el dinero pasó primero por una cuenta de la empresa y luego se movió, o no. Vamos a tener en cuenta aquí la segunda opción.

El registro se realiza en un único asiento directo en el momento en que los fondos impactan en la cuenta europea de la sociedad:

Débito (Debe): Efectivo en Bancos / Banco Europeo [Nombre de la Entidad] — Activo Circulante (€100.000, por ejemplo)

Crédito (Haber): Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas / Préstamo Socio [Tu Nombre] — Pasivo a Largo/Corto Plazo (€100.000)

Concepto del asiento: Recepcion de fondos en cuenta bancaria de Europa en concepto de prestamo segun contrato de mutuo de fecha DD/MM/AAAA entre el socio y la sociedad.

2. Soportes Contables

Al no existir flujos físicos ni bancarios dentro de Panamá, sería clave aportar:

Contrato de Apertura de la Cuenta Europea: Copia del contrato bancario donde conste que el titular de la cuenta es la sociedad panameña (con su respectivo RUC/Registro panameño).

Justificante de Transferencia Bancaria (Swift / SEPA): El documento de débito de tu cuenta personal en Europa donde se identifique el IBAN de origen (tuyo), el IBAN de destino (de la empresa) y el concepto claro de “Préstamo”.

Estados de Cuenta Bancarios Integrales: Extractos desde el día uno de la apertura de la cuenta de la empresa en Europa.

Nota: En aplicación de la Ley 52 de 2016, respecto a los registros contables para entidades offshore, el contable debe generar los libros (Diario, Mayor) y los Estados Financieros basándose estrictamente en los extractos de la cuenta bancaria europea. La normativa exige que mantengas los registros y su documentación de respaldo por un mínimo de 5 años a partir del último día del año calendario en el que se generaron las transacciones.

Incidencia en la Cuenta

Años más tarde, a la empresa le hacen un robo de su dinero y entabla una demanda para recuperarlo. Se convierte en un activo litigioso durante muchos años, no saben cuánto va a poder recuperar.

Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS), vigentes para las sociedades en Panamá, este escenario de robo y posterior demanda judicial exige un tratamiento contable muy estricto gobernado por el principio de prudencia. No puedes mantener el dinero robado como “Efectivo”, ni puedes dar de alta el juicio como un activo ordinario si su resultado es incierto.

El registro se debe estructurar de manera asimétrica en dos pasos obligatorios: dar de baja el dinero perdido inmediatamente e informar del juicio de forma condicionada.

Paso 1: Eliminación del balance

En el momento en que se descubre el robo y se confirma que los fondos ya no están disponibles en la cuenta bancaria europea, la empresa debe eliminar ese activo de su balance. No se puede esperar a ver qué pasa con el juicio.

Se realiza un asiento para reconocer el gasto y vaciar la cuenta bancaria afectada:

Débito (Debe): Gasto por Pérdida Extraordinaria / Pérdida por Fraude o Robo — Cuenta de Resultados (Egresos)

Crédito (Haber): Efectivo en Bancos / Banco Europeo — Activo Circulante

Consecuencia en el Balance: El activo de la empresa se reduce a cero en esa cuenta corriente. El balance panameño mostrará ahora pérdidas acumuladas, pero tu derecho de crédito (el pasivo por el préstamo que le hiciste a la empresa) sigue intacto y vigente. La empresa te sigue debiendo el dinero a ti, independientemente de que se lo hayan robado a ella.

Paso 2: El Juicio se clasifica como “Activo Contingente” (NIC 37)

De acuerdo con la norma NIC 37 (Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes), la demanda judicial entablada por la empresa es técnicamente un Activo Contingente. Un activo contingente es un beneficio económico potencial que surge de sucesos pasados (el robo) pero cuya existencia real solo se confirmará si ocurre un hecho futuro incierto (una sentencia judicial favorable y ejecutable).

La norma prohíbe taxativamente registrar un asiento contable que diga “Juicio por Cobrar” contra “Ingresos” si el resultado no es 100% seguro. Hacerlo inflaría artificialmente el balance con dinero que tal vez nunca regrese.

¿Cómo se contabiliza y reporta según las probabilidades de éxito?

La empresa debe evaluar el estado del litigio al cierre de cada año contable con la ayuda de sus abogados:

Si el resultado del juicio es Incierto o Posible (Probabilidad menor al 50% o difícil de estimar): Registro contable: No se hace absolutamente ningún asiento en los libros.

Revelación obligatoria: Se debe incluir una Nota a los Estados Financieros explicando detalladamente la existencia de la demanda, el monto reclamado, los hechos del robo y la estimación financiera del impacto. Si el resultado del juicio es Probable (Probabilidad mayor al 50% de ganar y cobrar): Registro contable: Sigue prohibido realizar un asiento contable en el balance.

Revelación obligatoria: La Nota a los Estados Financieros debe ser mucho más explícita, indicando que hay altas probabilidades de éxito, pero sin incorporar el activo en los números oficiales todavía. Si el cobro se vuelve Prácticamente Seguro (95% a 100% de probabilidad): Esto solo ocurre cuando hay una sentencia firme dictada por el juez europeo, no apelable, y el tribunal ya ha localizado fondos de los ladrones para embargar o la entidad bancaria europea asume la responsabilidad civil subsidiaria. Registro contable: Solo en este momento se permite registrar el activo: Débito (Debe): Cuentas por Cobrar Litigiosas / Indemnizaciones por Cobrar — Activo Crédito (Haber): Ingreso por Recuperación de Pérdidas / Otros Ingresos — Cuenta de Resultados



Impacto ante una Inspección Fiscal en el Extranjero

Si la Agencia Tributaria extranjera audita tu préstamo en el futuro, este expediente contable de robo y litigio será buena prueba de realidad económica (la empresa registró la pérdida; hubo transparencia). Además, esto justifica la falta de repago: Si te pregunta por qué la empresa panameña no te ha devuelto el capital en los plazos pactados en el contrato, presentarás los balances auditados con la pérdida reflejada y la copia de la demanda judicial europea. Esto justifica perfectamente la reestructuración de la deuda o el impago temporal por fuerza mayor, evitando que Hacienda califique el préstamo de donación fraudulenta.

Declaraciones Fiscales Anteriores

Para regularizar los años inactivos en el sistema de la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá, sí puedes presentar declaraciones de renta en cero seleccionando el año fiscal correspondiente al momento de subir la información a la plataforma e-Tax 2.0.

Consideraciones clave para el proceso:

Selección de año: El sistema de la DGI te permite elegir el año gravable específico que deseas declarar y presentar. Puedes hacerlo de forma retroactiva para cada uno de los años que la sociedad estuvo inactiva. Hay m ultas por presentación tardía .

Prescripción de obligaciones: Los impuestos prescriben en un período de 7 años hacia atrás. Declarar períodos más antiguos dependerá de si el fisco te requiere la información o de si tu objetivo es mantener el historial impecable para cancelar la sociedad o el RUC.

Nota: En e-Tax 2.0 no es posible “engañar” al sistema cambiando la fecha de presentación real para hacer parecer que lo entregaste a tiempo en esa época. Ver a continuación.

Cuando subas la declaración de hace varios años antes (por ejemplo, de 2020) hoy, ocurrirá lo siguiente:

El periodo fiscal será correcto: El formulario quedará registrado bajo el año correspondiente (Periodo 2020).

El registro de presentación será actual: El sistema de la DGI estampará de forma automática e imborrable la fecha, el día y la hora exacta del momento en que le des al botón “Presentar”.

Se activará la multa: Al detectar que un formulario del año 2020 se está recibiendo de forma extemporánea, el e-Tax 2.0 generará de inmediato una multa por presentación tardía en la cuenta corriente de la sociedad.

Detalle de la multa en e-Tax 2.0

En Panamá, la multa por presentación tardía de una Declaración Jurada de Renta para una Persona Jurídica (sociedad) es de $500.00 (o $100.00 si la sociedad está registrada estrictamente como “sin operaciones” en su tipo de contribuyente antes de la presentación). Como vas a subir varios años rezagados, toma en cuenta que el sistema cargará esta multa por cada año individual que declares fuera de fecha.

Nota: Para empresas sin actividad en el país: Copia de los registros contables (Ley 52 de 2016) Recuerda que, por ley en Panamá (Ley 52 de 2016 y sus modificaciones), las empresas que no operan localmente (offshore) están obligadas a mantener registros contables y documentación de respaldo. Asegúrate de que el Agente Residente de la sociedad en Panamá tenga copia de tu contrato de préstamo y de los estados financieros. Si la propia ley panameña le exige tener esto bajo custodia, presentarle ese mismo expediente a la Hacienda de tu país demuestra total coherencia legal.

Nota: En el caso de las empresas que no tengan operaciones en el país (y los registros contables los custodie el agente residente u otra persona), puedes sustituir la contabilidad de un año por un nuevo registro contable corregido. Bajo la Ley 52 de 2016 y sus reformas posteriores (Ley 254 de 2021), la entrega de los registros o copias actualizadas al agente residente tiene carácter anual, por lo que es posible reemplazar los documentos erróneos siempre y cuando se notifique al agente. Las entidades offshore deben actualizar y subsanar sus archivos contables teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: La copia de los registros contables del año anterior debe ser remitida al agente residente anualmente a más tardar el 30 de abril.

Puedes entregar el nuevo juego de registros contables corregidos (idealmente respaldados o refrendados según el perfil de tu entidad) directamente a tu firma de abogados o agente residente para actualizar el expediente.

La contabilidad en Euros

Aunque la moneda de curso legal en Panamá es el Balboa (PAB) y el Dólar estadounidense (USD) circula libremente, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) —vigentes y obligatorias en Panamá— permiten a las empresas elegir su moneda funcional y su moneda de presentación.

Llevar la contabilidad de la empresa panameña directamente en Euros te aportará ventajas estratégicas cruciales de cara a una inspección en Europa:

1. Eliminas Diferencias de Cambio

Si llevas la contabilidad en Dólares, cada mes el contable tendrá que actualizar el valor de la cuenta bancaria en Europa y del préstamo según fluctúe el tipo de cambio USD/EUR.

Esto genera pérdidas o ganancias virtuales por diferencial cambiario en el Estado de Resultados.

El fisco extranjero verá descuadres numéricos entre los Euros que tú enviaste y los Dólares que aparecen en el balance panameño. Si la contabilidad está en Euros, un euro prestado será siempre un euro reflejado en el pasivo, aportando total claridad y consistencia.

2. Conciliación Bancaria Perfecta y Exacta

Al mantener la cuenta bancaria europea en Euros y los libros contables en la misma divisa, los extractos bancarios coincidirán al centavo con los registros del Libro Mayor de la sociedad. No habrá conversiones intermedias.

Conclusión: La Prevención como Estrategia

Demostrar un préstamo transfronterizo no es un trámite que se improvisa cuando llega una auditoría; es una estrategia que se construye antes de transferir el primer centavo. Reunir de forma proactiva este expediente probatorio es la única garantía para que el fisco respete la naturaleza de tu operación, proteja tu patrimonio y evite costosas reclasificaciones fiscales.