Hecho Punible Contra el Medio Ambiente

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Caso Especialmente Grave de un Hecho Punible Contra el Medio Ambiente en el Derecho Penal Alemán

En el código penal germano, caso especialmente grave de un hecho punible contra el medio ambiente se recoge en la Parte Especial, en su Sección Vigesimonovena, sobre Hechos punibles contra el medio ambiente. Así, el artículo § 330. Caso especialmente grave de un hecho punible contra el medio ambiente. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán …