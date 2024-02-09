Heterocomposición

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: Las cuestiones litigiosas que se suscitan dentro de la rama social del derecho pueden solucionarse (como formas de resolver una disputa) a través de una concreta negociación entre las partes (autocomposición), o con la intervención de tercero o terceros (heterocomposición). Ver conciliación en derecho laboral.

Por otro lado, puede se de interés aquí la información sobre la autotutela. Otra forma de resolución de los litigios, como se ha dicho, es la autocomposición (véase, por ejemplo, en méxico), en este caso sin que un tercero decida en el asunto, de forma que las prop…