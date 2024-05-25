Hipótesis de los Refugios de la Contaminación

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Hipótesis de los refugios de la contaminación en economía

En inglés: Pollution Haven Hypothesis in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Hipótesis de los refugios de la contaminación en economía.

Introducción a: Hipótesis de los refugios de la contaminación en este contexto

La hipótesis del paraíso de la contaminación, o efecto del paraíso de la contaminación, es la idea de que las industrias contaminantes se trasladarán a jurisdicciones con normativas medio…