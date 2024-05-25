Historia Ambiental

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. El viaje de Armstrong a la luna nos hizo caer en el hechizo de una nueva imagen, no de la luna, sino de la tierra. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): Desde la nave espacial Apolo, Armstrong tomó estas imágenes que ahora adornan la portada de casi todos los informes sobre el futuro del planeta: una pequeña y frágil bola, que brilla en azul contra la oscuridad del espacio exterior, delicadamente cubierta por nubes, océanos, vegetac…